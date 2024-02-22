Медведев заявил, что не может хорошо говорить о Навальном, но и плохо не будет

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не может хорошо говорить об Алексее Навальном*. Об этом он рассказал в интервью журналистам. Его слова приводят РИА Новости.

«Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду», — отметил Медведев.

Навальный* умер в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в городском округе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило УФСИН по региону. Ведомство уточнило, что заключенный умер после прогулки. Он почувствовал себя плохо.

По информации источника RT, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о смерти заключенного, сообщил, что в причинах этого должны разобраться уполномоченные органы.

Навальный* был приговорен к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме в апреле 2023 года. Заседание Мосгорсуда проходило в закрытом режиме в колонии № 6 во Владимирской области.

Ранее Медведев сообщил, что Россия относится к украинским военнопленным гуманно.

*признан террористом и экстремистом