Президент Украины Зеленский допустил оскорбления в адрес Владимира Путина, тем самым «показав средний палец» Дональду Трампу. Так считает Дмитрий Медведев, заместитель руководителя Совета Безопасности РФ. Он изложил свою точку зрения в собственном телеграм-канале.

По мнению экс-президента России, глава государства должен быть образцом спокойствия и корректности. Именно это продемонстрировал Путин в ходе прямой линии. После этого Зеленский показал обратное поведение, перейдя на оскорбления.

«Оскорбления — средний палец, который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу. Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны», — указал он.

Медведев добавил, что считает Зеленского «распоясавшимся ублюдком», который все поставил на войну. При этом история скоро сольет украинского лидера в выгребную яму, поскольку он не удержится в своем кресле.

Ранее Медведев заявил, что все причастные к теракту, в котором погиб российский генерал Кириллов, становятся законным целями для ликвидации. Он напомнил, что в борьбе с РФ участвуют все страны НАТО, поэтому они могут рассматриваться как военные цели со стороны российского государства.