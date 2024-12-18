Медведев назвал чиновников НАТО законной военной целью России после статьи The Times

Все те, кто причастен к убийству генерал-лейтенанта Кириллова, становятся законными военными целями и могут быть ликвидированы. Так считает Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Он заявил об этом в своем телеграм-канале.

Экс-президент прокомментировал статью в издании The Times, в которой погибший Кириллов назван «законным актом обороны». В связи с этим он напомнил, что все страны НАТО участвуют в гибридной либо даже обычной войне против РФ.

«Все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России», — указал он.

Медведев добавил, что у исполнителей теракта есть пособники. К этим пособникам стоит отнести и руководство The Times, которое оправдывает теракт. Все они также входят в число тех, кто является законной военной целью.

Ранее Медведев назвал убийство генерала Кириллова «агонией бандеровского режима». По его мнению, правительство Зеленского старается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами любыми способами, причем даже находясь на последнем издыхании.