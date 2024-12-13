Медведев заявил об ответственности России и Китая за будущее человечества

Россия и Китай намерены работать вместе над решением вопросов, которые остались нерешенными с исторических времен.

Об этом в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая», опубликованной в журнале «Международная жизнь», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что, несмотря на изменения в мире, существуют непреложные константы, которые определяют стратегическое сотрудничество между государствами.

«На России и Китае продолжает лежать ответственность за настоящее и будущее человечества. Выполнять эту непростую миссию мы и впредь будем сообща, по ходу решая оставшиеся от прошлого проблемы», — написал Медведев.

По его словам, российский и китайский народы объединены дружбой и добрососедскими отношениями, основанными на глубоко укоренившихся исторических традициях. Медведев подчеркнул, что в 2024 году Россия и Китай отметят 75-летие установления дипломатических отношений и образования Китайской Народной Республики (КНР), что, отметил Медведев, станет очередной вехой в укреплении двусторонних связей.

Ранее Дмитрий Медведев в этой же статье предложил Украине сделать выбор о своем будущем.