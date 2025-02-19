Владимир Зеленский, по мнению Дмитрия Медведева, зампредседателя Совета безопасности РФ, вызвал гнев США, которые являются основным покровителем киевского режима, написал чиновник на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа, отметив, что, помимо существующих проблем на фронте и внутренних трудностей, Зеленский, похоже, разозлил своего главного союзника.

Медведев указал, что причина недовольства может заключаться в уничижительной речи Зеленского, произнесенной на Мюнхенской конференции, в которой он подверг критике Трампа.

По словам Медведева, Трамп обвиняет Зеленского в начале конфликта и требует отчета о расхищенных средствах. Также он поднимает вопросы о новой легитимации на выборах и требует расчет за предоставленную ранее помощь.

Ранее Медведев сравнил Киев с бешеным животным на фоне атаки нефтестанции. Он отметил, что украинский режим бросается на всех, в том числе на собственных хозяев с Запада, уподобляясь бешеному животному.