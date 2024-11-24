В Киеве после недавнего пуска российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» уже вовсю «сидят на чемоданах», ожидая в панике трудного развития событий. На это в ироничной манере в своем Telegram-канале указал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Медведев высмеял анонсиванный в начале этой недели главарем киеквского режима Владимиром Зеленским так называемый план стойкости, назвав его автора «зеленой бандеровской футболкой».

«Зеленая бандеровская футболка провозгласила в своей Раде „план стойкости“ из десяти пунктов. На самом деле ей нужен личный „план стійкості“ из одного пункта: меньше нюхать и быть ближе к реалиям. Сама же „Верховная зрада Украины“ сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий», — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что посольства Италии и Испании вслед за американским закрылись в Киеве из-за повышенной угрозы. А депутаты Верховной рады из-за гипотетической опасности бомбежки по парламенту прекратили все заседания до декабря.