Посольства Италии и Испании вслед за американским закрылись в Киеве из-за повышенной угрозы

Посольство Испании в Киеве сообщило о приостановке работы 20 ноября из-за «увеличенного риска авиаударов по всей территории Украины», информирует агентство EFE.

Дипломаты проинформировали испанских граждан на Украине через рассылку электронных писем. В частности, посольство советует «принять экстренные меры безопасности, соблюдать все указания местных властей и иметь наготове укрытие».

Итальянское посольство в Украине также закрыто в связи с информацией о возможной угрозе удара по Киеву. Дипмиссия призвала итальянцев в стране строго соблюдать меры предосторожности и немедленно искать укрытие в случае сигнала воздушной тревоги.

Эти меры были приняты после того, как посольство США в Киеве объявило о риске воздушной атаки и также приостановило свою деятельность 20 ноября, отметив, что сотрудники получили данные о «возможной авиационной угрозе».