В 25-й бригаде ВСУ воюет отряд мексиканских наемников под названием Miquiztli Force. Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что реклама вступления в ряды группировки активно распространяется в мексиканском и испанском сегменте интернета через соцсети.

«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — говорится в публикации, размещенной в профиле Miquiztli Force в одной из соцсетей.

Известно, что для новобранцев подготовлен двухмесячный курс базовой боевой подготовки до того, как их отправят в зону боевых действий. Кроме того, вербовка иностранцев ведется через официальный сайт посольства Украины в Перу.

Российское посольство в Мексике ранее обвинило украинскую дипломатическую миссию в незаконной вербовке граждан. В Министерстве обороны России отмечали, что Киев активно использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», бросая их на самые опасные участки фронта.

Ранее Mash сообщал, что ВСУ бросили под Юнаковкой в Сумской области 30 наемников из Колумбии.