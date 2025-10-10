Меланья Трамп заявила об ответе Путина на ее письмо

Меланья Трамп публично заявила, что получила письменный ответ от Владимира Путина на свое послание. Речь идет о вопросе защиты украинских детей, находящихся на территории России. Об этом сообщило РИА Новости.

Супруга американского президента Меланья Трамп сообщила об установлении прямого канала связи с Кремлем. Во время выступления в Белом доме она подтвердила, что Владимир Путин письменно ответил на ее обращение, выразив готовность к взаимодействию по судьбе украинских детей в России.

По словам первой леди, ее представитель уже работает с командой Путина над вопросом воссоединения семей. Трамп отметила, что на протяжении последних трех месяцев стороны провели несколько неформальных встреч и телефонных переговоров, которые проходили в духе доброй воли. Она выразила надежду на скорое завершение конфликта, подчеркнув, что мир может начаться именно с защиты детей. Письмо было передано российскому лидеру во время саммита на Аляске.

