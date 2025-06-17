Мелони на саммите G7 закатила глаза из-за нашептанных Макроном слов
Премьер Италии Мелони не смогла скрыть своей реакции на слова Макрона
Фото: [AP]
Итальянский премьер Джорджия Мелони выразила свое крайнее недовольство, когда президент Франции Эммануэль Макрон что-то сказал ей на ухо во время встречи G7, как сообщает The Daily Mail.
В интернете активно распространяются кадры, на которых запечатлена реакция итальянского премьер-министра. На видео заметно, как Мелони склоняется к Макрону, после чего французский лидер прикрывает рот рукой и что-то говорит итальянскому коллеге. Затем Мелони поворачивается к Макрону вполоборота и закатывает глаза.
«В то время, как мировые лидеры обычно стараются сохранять бесстрастное выражение лица во время заседаний, Мелони не смогла скрыть своей реакции», — говорится в материале.
Неизвестно, какие именно слова произнёс президент Франции на ухо Мелони.
Ранее сообщалось, что Трамп мог сбежать с саммита G7 из-за Израиля и Ирана.