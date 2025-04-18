Мелони призвала Трампа к единству Запада

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони обратилась к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с призывом «сделать Запад снова великим». Соответствующий отрывок опубликовали в социальной сети X.

Мелони пояснила, что под термином «Запад» она подразумевает цивилизацию и стремится к ее укреплению. Она подчеркнула, что, несмотря на существующие разногласия между европейской и американской сторонами, настало время для совместного обсуждения и поиска компромиссных решений.

Заявление прозвучало в ходе встречи Мелони с Трампом в Белом доме. В ответ американский политик выразил уверенность в возможности достижения поставленной цели.

Мелони также сообщила о том, что Трамп принял ее приглашение посетить Рим. Визит американского лидера может быть приурочен к проведению саммита с Европейским Союзом, добавила итальянский премьер.

Ранее сообщалось, что премьер Италии Мелони пригласила Трампа на саммит ЕС для разговора о пошлинах.