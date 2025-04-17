Премьер Италии позвала Трампа поучаствовать в саммите ЕС

Мелони выразила надежду, что Трамп приедет по приглашению в Италию, где организуют саммит ЕС. На нем запланировали обсудить с американским гостем торговые пошлины, а также найти компромисс по данному вопросу. Помимо этого, по словам итальянского премьера, в повестке будет обсуждение сотрудничества в оборонном секторе и в области космических исследований.

Белый дом еще не комментировал информацию о приглашении и не давал ответ на предложение Мелони.

Напомним, что Трамп в начале апреля ввел торговые пошлины против 185 стран, в том числе в ЕС. Базовая ставка составила 10%, а общий тариф на товары из Европы составил 30%. Известно, что 75 государств решили пойти на переговоры с республиканцем, в связи с чем он отложил срок введения пошлин на 90 дней. За это время США и руководства стран должны прийти к определенным договоренностям.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз может ввести ограничения на экспорт товаров в США.