Пользователи соцсети X активно обсуждают необычную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге. Поводом для насмешек послужило видео, где Мелони выпучивает глаза, шмыгает носом, поджимает губы и делает странные выражения лица.

В Гааге в минувшие вторник и среду проходил первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО.

«Ей вручили „посылочку с порошком“ от Зеленского», — отметил один из пользователей.

«Она использовала ту же салфетку, что и Макрон?» — заметил другой.

«По тому, как она сжимает губы, можно предположить, что она скрывает множество неправды и утаивает истину», — полагает еще один читатель.

«Это нелепая ужимка Мелони. Проблема в том, что все европейские руководители — психи. Они считают её выдающейся личностью, хотя на самом деле она абсолютно безумна», — поделился мнением еще один пользователь Сети.

«Джорджа Мелони вызывает тревогу, и, возможно, мы наблюдаем за реализацией плана по уничтожению, который был разработан Брюсселем или другими продажными глупцами», — с негодованием отметил ещё один участник дискуссии.

Ранее Мелони на саммите G7 закатила глаза из-за нашептанных Макроном слов.