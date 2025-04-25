Союзники США забеспокоились из-за планов Трампа по территориальным уступкам Украины

Союзники Соединенных Штатов забили тревогу из-за плана Трампа надавить на Украину и заставить ее пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее Трамп заявил, что тот факт, что Россия не претендует на всю территорию Украины, уже является немалой уступкой. По этой причине Киеву стоит рассмотреть возможность отказа от части своих территорий, которые ранее входили в ее состав.

«Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения войны на Украине», — указали журналисты.

В частности, по поводу такого сценария забеспокоились в Европе. Подобные предложения Трампа, по их мнению, якобы посылают «опасный сигнал» в адрес не только Путина, но и Си Цзиньпина, председателя КНР.

Ранее политический консультант Майдан высказал мнение, что президент США Дональд Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине по нескольким причинам. Одна из них — войти в историю. Другой причиной может быть экономия средств американского бюджета.