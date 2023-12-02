Мэр Киева Кличко назвал Зеленского авторитарным тираном, душащим Украину

В беседе с немецким изданием Spiegel киевский мэр Виталий Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в скатывании к авторитаризму. Так он прокомментировал фактическую отмену выборов в стране как президентских, так и парламентских.

По словам Кличко, благодаря деструктивным и деспотичным поступкам нынешнего главы государства на Украине уже почти не осталось хоть каких-то независимых институтов власти.

«На данный момент остался лишь один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», - пожаловался Кличко.

Киевский мэр констатировал, что Украина уже давно и активно движется к установлению авторитарной системы управления, где все зависит от настроения и желания одного человека.

Ранее стало известно, что отмененные на Украине президентские выборы все таки могут состояться в наступающем 2024 году. Но только с условием, что в них не примет участие набирающий у рядовых украинцев в последнее время бешенную популярность глава Генштаба страны Валерий Залужный.