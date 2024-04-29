Киевcкий мэр Виталий Кличко обвинил правительство своей страны в недостаточной борьбе с коррупцией, заявив, что предпринимаемых им мер не хватает. Соответствующее заявление украинский градоначальник сделал в беседе с медиагруппой Funke, передает информационное агентство ТАСС .

Кличко указал на то, что вопрос о борьбе с коррупцией можно задать каждому украинскому гражданину и каждый даст отрицательный ответ. Мэр столицы Украины добавил, что солидарен в данном вопросе с гражданами: руководство страны недостаточно эффективно противостоит коррупции.

Ранее полковник Уилкерсон выразил уверенность в том, что при нынешнем темпе боев, от Украины скоро останется только один город.