Мэр Одессы на русском языке заявил, что город не является русским

Выступая на русском языке, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что город не имеет отношения к русской культуре. Ролик с его высказыванием распространил телеграм-канал «Типичная Одесса».

«Одесса — не русский город. У нас своя история и своя жизнь», — сказал он.

Причиной разногласий стал памятник Александру Пушкину, вокруг которого разгорелись споры.

В Одесском горсовете депутат Александр Иваницкий, представляющий партию «Доверяй делам», выразил опасение получить штраф за использование русского языка. Он заявил, что его «опять оштрафуют» и перешел на украинский язык, назвав его пренебрежительно.

Ранее сообщалось, что флаг Украины пал после авиаудара России в Херсоне.