Мэр Парижа осталась довольна скандальной церемонией открытия Олимпиады

Парижский мэр Анн Идальго рассказала о том, что она довольна церемонией открытия Олимпийских игр во французской столице. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 29 июля.

Комментарий Идальго, как ни странно, идет вразрез с мнением миллионов жителей во всем мире. Напомним, что происходило на торжественной «церемонии»: трансвеститы и люди нетрадиционной ориентации устроили пародию на «Тайную вечерю», что противоречит всем возможным этическим нормам, но зато соответствует общей либеральной повестке на Западе.

В самом же оргкомитете уже принесли извинения за такие сцены из этой пародии, объяснив, что МОК все это утверждал. Идальго же заявила, что гений – это умение придать юмора, сил и эмоций данным действиям, и многие, по ее мнению, были восхищены представлением.