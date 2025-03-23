Мэр Стамбула может давать показания в суде до утра

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу будет давать показания в суде до утра. Об этом сообщил лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель.

Имамоглу задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности.

Свою причастность к преступной деятельности он отверг, передает телеканал A Haber.

После задержания мэра Стамбула в городе начались массовые акции протеста.

Власти усилили меры безопасности в центре Стамбула и запретили до воскресенья проводить в городе любые митинги и демонстрации.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители Турции арестовали 37 человек за их посты в соцсетях.