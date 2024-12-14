Мэр Тбилиси извинился перед грузинами, что партия «Грузинская мечта» поддерживала Зурабишвили

Глава города Тбилиси Каха Каладзе выразил сожаление в связи с тем, что партия «Грузинская мечта» оказывала поддержку действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

В грузинских СМИ появилась информация о том, что мэр Тбилиси высказал мнение о женщине, которая, по его словам, представляет интересы не Грузии, а иностранных сил.

14 декабря в Грузии состоятся выборы президента. Впервые главу государства выберет специальная комиссия в парламенте.

Саломе Зурабишвили, занимающая пост президента, ранее заявляла о своём намерении остаться в президентском дворце после окончания срока полномочий. Она также назвала «бессмысленной провокацией» традицию зажжения новогодней ёлки в Тбилиси, посчитав это неуместным во время протестов. Ранее она неоднократно поддерживала протестные акции.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что по закону президент республики Саломе Зурабишвили уйдет в отставку и выйдет на пенсию, несмотря на ее желание задержать на посту.