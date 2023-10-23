Об этом пишет РИА Новости. Политик подчеркнул, что аргументов для отказа в присоединении Грузии к Евросоюзу не существует и утверждает, что это произойдет со стопроцентной уверенностью, несмотря на силы оппозиционеров, направленные на препятствование данному событию.

Грузия стремится к углублению своих отношений с Европейским союзом, подписав ряд соглашений и внедрив реформы, чтобы приблизить свои структуры и нормы к стандартам ЕС.

Несмотря на определенные вызовы и противодействие со стороны оппозиции, Грузия продолжает укреплять свои отношения с Европейским союзом, хотя ряд грузинских политиков предупреждает о том, что это может привести к определенной конфронтации в отношениях с Россией.