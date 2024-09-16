Мэр Тольятти ушел в отставку

Мэр Тольятти Николай Ренц решил оставить свою должность по собственной инициативе. О решении 68-летнего руководителя стало известно на оперативном совещании Правительства Самарской области, сообщил «Коммерсантъ».

Николай Ренц стал мэром Тольятти в апреле 2021 года. В период с 1990 по 1992 год он занимал пост заместителя главы городской администрации и начальника управления здравоохранения.

С 2000 по 2007 год он занимал должность первого заместителя мэра Тольятти Николая Уткина.

Долгое время он руководил городской больницей №5. В период с 1994 по 2000 год, а также с 2007 по 2021 год он был депутатом губернской думы.

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