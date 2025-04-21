Мэр Варшавы призвал ограничить социальные права украинских граждан

Варшава больше не в состоянии рассматривать украинских граждан как равноправных членов общества и обеспечивать их аналогичными привилегиями и социальным обеспечением. Такое мнение высказал Рафал Тшасковский, занимающий пост мэра Варшавы и выступающий в качестве кандидата в президенты Польши от правящей «Гражданской коалиции», в беседе с британским изданием Financial Times.

В период своей предвыборной кампании Тшасковский уже подчеркивал необходимость предоставления детских пособий («800 плюс») лишь тем украинцам, которые официально трудоустроены и вносят налоговые отчисления в польский бюджет.

Стоит напомнить, что польское правительство приняло закон о поддержке граждан Украины в марте 2022 года. Однако начиная с июля 2024 года Варшава ужесточила требования для получения определенных видов социальной помощи, в частности, пособие «800 плюс» теперь доступно только семьям, чьи дети посещают польские учебные заведения. В настоящее время на территории Польши проживает более 900 тыс. украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что Франция обошла Германию по числу прошений об убежище.