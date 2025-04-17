Франция обошла Германию по числу прошений об убежище

В феврале Франция опередила Германию по количеству запросов на убежище, что связано с ужесточением миграционного законодательства в Германии. Информация предоставлена европейским статистическим агентством Евростат, передает издание Le Figaro.

Статистика показывает, что в феврале Франция приняла более 13 тыс. заявлений на предоставление убежища, оставив позади Испанию с 12,9 тыс. и Германию с 12,7 тыс. Меньше всего обращений, согласно отчету Евростата, зарегистрировано в Лихтенштейне (5), Черногории (10) и Венгрии (10).

Газета подчеркивает, что Франция впервые за пять лет заняла лидирующую позицию в этом рейтинге. При этом количество мигрантов, стремящихся к получению официального статуса во Франции, в последние месяцы существенно не меняется, оставаясь примерно на одном уровне. В Германии же, напротив, наблюдается значительное снижение числа прошений: в январе этот показатель составлял 16,6 тыс. человек.

В конце января правительство Германии приняло резолюцию, предложенную фракцией ХДС/ХСС, об ужесточении миграционной политики, получившую поддержку от партии «Альтернатива для Германии». Данный документ носил рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что сирийский посол запросил убежище в России.