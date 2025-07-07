Мэр Вологды покинул свой пост

Еще одна отставка в России — мэр Вологды Юрий Сапожников объявил об уходе со своего поста спустя 16 лет. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сапожников начал свою профессиональную карьеру в медицине, а затем перешел на государственную службу. С 2016 года занимал должность мэра Вологды.

В сентябре 2024 года Сапожников был переизбран на очередной срок главы городской администрации, подтвердив доверие горожан. В своем сообщении политик намекнул, что пойдет на повышение.

«Принимая во внимание многообразные и сложные задачи, поставленные нашим губернатором Георгием Филимоновым, уверен — точно будет интересно, и на пользу области, и моей дорогой Вологде», — написал Сапожников.

Он также отметил, что готов продолжать помогать по различным вопросам, и призвал обращаться к нему по прежним контактам.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта России.