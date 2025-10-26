Мэр армянского города Гюмри Вардан Гукасян стал фигурантом уголовного дела после своих публичных заявлений о необходимости стратегического союза с Российской Федерацией. Об этом сообщила его адвокат Заруи Постанджян, опубликовав соответствующее заявление в соцсетях.

По информации защитницы, высказывания градоначальника были квалифицированы правоохранительными органами как призывы к отказу от суверенитета Республики Армения. Сама Постанджян расценила предъявленное обвинение как инструмент политического преследования.

Адвокат подчеркнула, что ее подзащитный неоднократно акцентировал: предложение о более тесной интеграции с Россией может обсуждаться исключительно в условиях сохранения независимой государственности страны.

В настоящее время защита намерена оспаривать предъявленные обвинения в суде, чтобы восстановить справедливость и защитить гражданские права мэра Гюмри.

