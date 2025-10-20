В Ереване обнаружили тело гражданки Чечни с признаками насилия
МВД Армении: в Ереване нашли мертвой пропавшую без вести гражданку Чечни
Правоохранительные органы Армении сообщили о трагическом завершении поисков гражданки Чечни, которая числилась пропавшей без вести. Как передает «Sputnik Армения» со ссылкой на официальное заявление МВД республики, девушка была убита.
Тело погибшей было обнаружено в одной из съемных квартир в центре Еревана, на улице Демирчяна. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и личность предполагаемого преступника.
