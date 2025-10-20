В Ереване обнаружили тело гражданки Чечни с признаками насилия

Правоохранительные органы Армении сообщили о трагическом завершении поисков гражданки Чечни, которая числилась пропавшей без вести. Как передает «Sputnik Армения» со ссылкой на официальное заявление МВД республики, девушка была убита.

Тело погибшей было обнаружено в одной из съемных квартир в центре Еревана, на улице Демирчяна. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и личность предполагаемого преступника.

Ранее сообщалось, что тело пропавшей три года назад женщины нашли благодаря бутылке водки.