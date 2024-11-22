Меркель напомнила, что Польша и Украина не были против транзита российского газа

Варшава и Киев длительное время не возражали против транзита через свою территорию газа из России, поскольку это было им выгодно экономически. Об этом заявила экс-канцлер ФР Ангела Меркель, ее слова привел журнал Der Spiegel.

Меркель прокомментировала обвинения в свой адрес в том, что ей не удалось покончить с зависимостью ФРГ от энергоносителей из РФ. По ее утверждению, еще девять лет назад руководство Германии считало, что рвать экономические связи с Россией неразумно.

«Украина и Польша принципиально не возражали против нашего импорта российского газа до тех пор, пока он проходит через их территорию и они получают плату за транзит», — указала она.

По мнению Меркель, ее сделали козлом отпущения за то, что она не поддержала идею вступления Украины в НАТО. Она считает, что должна была попытаться разрешить все противоречия с Москвой мирными способами.

До этого экс-канцлер завила, что пыталась приобщить Путина и Россию к всеобщему процветанию. Одним из способов приобщения было строительство газопровода «Северный поток-2». Несмотря на то, что все закончилось провалом, это не было ошибкой, так как необходимо было попытаться все решить путем диалога.