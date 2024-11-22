Меркель рассказала о целях своих контактов с президентом Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что общалась с российским лидером для того, чтобы предотвратить текущую ситуацию. Ее слова привело в своем материале издание Tagesspiegel.

По ее утверждению, после окончания холодной войны в мире сложилась новая ситуация. И при этом было необходимо общаться с главой РФ.

«Как при новом миропорядке можно было поддерживать контакты с таким политиком, как Путин? Нужно попробовать приобщить его к всеобщему процветанию», — указала она.

Проект «Северный поток-2» был способом такого приобщения. Данный способ хоть и завершился провалом, но не был ошибкой, так считает Меркель. По ее мнению, она приложила все усилия, чтобы предотвратить ту ситуацию, которая сложилась на текущий момент.

Ранее в своих мемуарах Меркель сообщила, что Путину удалось очаровать Трампа. Тот на посту главы Белого дома постоянно спрашивал ее о российском президенте, и после этого она поняла, что их отношения вряд ли сложатся.