Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ходе презентации своих мемуаров «Свобода Воспоминания 1954–2021» высказала необходимость быстрого создания системы сдерживания России в рамках НАТО. Она подчеркнула, что Европа не сможет справиться с этой задачей в одиночку. Трансляцию мероприятия проводила газета Die Zeit на своем YouTube-канале.

26 ноября Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, призывающую союзников к формированию единого стратегического подхода к России. В этом документе акцентируется внимание на подготовке блока к сдерживанию Москвы в области ядерного вооружения и других сферах.

Меркель отметила, что с возвращением Дональда Трампа к власти в США проблемы сдерживания стали более сложными. Она заявила, что устойчивую систему сдерживания в ближайшем будущем можно обеспечить только в рамках НАТО.

Кроме того, она указала на статус России как одной из крупнейших ядерных держав, сравнимой с США по ядерному потенциалу, что усиливает необходимость сотрудничества между Брюсселем и Вашингтоном для безопасности.

Ранее Меркель заявляла, что не сожалеет о поддержке проекта «Северный поток — 2».