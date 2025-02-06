Меркель заявила, что нельзя допустить победы России в украинском конфликте

Запад не должен допустить триумфа России в украинском конфликте, однако решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не отправлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus является правильным. Об этом заявила экс-канцлер Ангела Меркель, передает телеканал N-tv.

Меркель считает, что Запад должен подумать о том, как предотвратить победу России в этом конфликте. При этом она акцентировала внимание на том, что страны НАТО должны оказывать военную поддержку Украине так, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации.

По ее мнению, экс-президент США Джо Байден является хорошим примером, так как он выделял существенную помощь для Украины, но также отказывался от передачи определенного вооружения.

В связи с этим Меркель подтвердила, что поддерживает позицию Шольца относительно отказа в поставках ракет Taurus для Вооруженных сил Украины.

Ранее Меркель призвала страны Европы к сплочению в связи со вступлением Дональда Трампа в должность президента США.