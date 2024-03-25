Российские военные «поздравили» СБУ с профессиональным праздником гиперзвуковой ракетой

Дневная атака ВС РФ по Киеву была нацелена на помещения, где находятся высокопоставленные сотрудники СБУ, сообщает Kyiv Post со ссылкой на сотрудников украинской спецслужбы.

Сегодня на Украине отмечается День СБУ.

Удар по зданию, где якобы находился некий центр гражданской обороны, был нанесен гиперзвуковой ракетой — вероятно, «Цирконом» с корабля черноморского флота.

По данным киевских властей, в результате удара пять человек получили ранения. Однако, скорее всего, количество пострадавших существенно больше, так как на месте строения осталась только воронка.

18 марта Минобороны сообщало об ударе по месту совещания командиров ВСУ и СБУ.