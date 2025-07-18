Мерц назвал сроки вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в Европейский союз — это стратегическая задача, которая может быть достигнута только после завершения военного конфликта и в результате длительного и постепенного процесса. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, которая состоялась в Берлине 18 июля.

Заявление канцлера было опубликовано пресс-службой правительства Германии.

По его словам, пока Украина вовлечена в вооруженный конфликт, ее вступление в Евросоюз представляется маловероятным. Однако, как подчеркнул Мерц, Германия стремится к тому, чтобы Украина стала как можно ближе к Европейскому союзу и максимально интегрировалась в него.

«Процесс вступления для Украины открыт. Но все мы, конечно, знаем, что вступление в Европейский союз будет постепенным», — отметил Мерц.

Глава германского правительства сообщил, что этот процесс займет длительное время. По его мнению, в первую очередь необходимо добиться окончания боевых действий, а затем уже приступать к восстановлению Украины.

«Этот этап, в свою очередь, станет частью пути, в конце которого Украина сможет стать членом ЕС», — уточнил он.

Мерц добавил, что в ближайшее время присоединение Украины к Евросоюзу, вероятно, не окажет непосредственного влияния на формирование бюджета ЕС в среднесрочной перспективе.

Ранее политолог Скориков оценил слова Мерца об исчерпании дипломатии в украинском конфликте.