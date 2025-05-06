Мерц отказался от второго раунда голосования на выборах канцлера

Согласно информации газеты Bild, Мерц принял решение не участвовать во втором раунде голосования за пост канцлера Германии, который должен был состояться в бундестаге 6 мая.

Таким образом, сегодня, 6 мая, в бундестаге не будет проводиться повторное голосование по кандидатуре Мерца на должность канцлера.

Мерц стал первым в истории Германии кандидатом на пост канцлера, который не смог получить необходимое количество голосов для избрания уже в первом туре.

Лидер ХДС/ХСС получил 310 голосов, в то время как для победы требовалось 316. Алиса Вайдель, лидер АдГ, подчеркнула, что данный результат демонстрирует нестабильность правящей коалиции.

Ранее сообщалось, что Писториус сохранит пост министра обороны в новом правительстве Германии.