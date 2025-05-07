Мерц отказался отправлять германских военных на Украину

В данный момент не рассматривается вопрос о направлении немецких солдат на Украину, сообщил в интервью телеканалу Welt новый глава правительства Германии Фридрих Мерц.

Ранее вступивший в должность канцлера Германии Мерц анонсировал свою поездку на Украину. Канцлер также заверил, что Берлин и Брюссель продолжат оказывать Киеву поддержку. В частности, речь шла об участии двух стран в совместном приобретении оружия.

Отвечая же на вопрос журналистов издания о возможности отправки немецких военнослужащих на Украину Мерц заявил, что «этот вопрос на данный момент вообще не стоит».

«Мы находимся далеко от прекращения огня и еще дальше — от мирного соглашения», — сказал Мерц.

Представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков ранее сообщил, что у всех инструкторов, которые обучают украинских военных, нет никакой защиты, и они всегда будут считаться законными военными целями для Вооружённых сил России.