Новый канцлер Германии Мерц заявил о планах посетить Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен посетить Украину в течение ближайших недель. Об этом он заявил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас ведется согласование деталей поездки. Цели визита включают вовлечение и участие Германии и Европейского союза (ЕС) в достижении мира на Украине, уточнил новый канцлер ФРГ.

«Пока не будут достигнуты постоянное прекращение огня и такое соглашение с Россией, мы не можем предоставить никакой информации о масштабах гарантий безопасности, которые дадим Украине, поскольку мы просто еще не знаем условий», — сказал Мерц.

Кроме того, отметил он, Германия и Франция планируют усилить совместную поддержку Киева. По словам Мерца, Берлин и Париж намерены рассмотреть совместные проекты закупок вооружений для Украины.

В среду, 7 мая, лидер блока ХДС/ХСС Мерц впервые прибыл во Францию в качестве нового канцлера Германии — это его первый зарубежный визит на новом посту. 6 мая Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во втором туре голосования, несмотря на то, что он «провалился» в первом туре.

Ранее бывший канцлер Германии Олаф Шольц дал совет своему преемнику и пожелал удачи на новом посту.