Мерц ответил на вопрос об отправке войск на Украину
Мерц: тема отправки военных НАТО и ЕС на Украину не обсуждается
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Страны НАТО и Евросоюз не собираются отправлять на Украину своих военных, заявил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони канцлер Германии Фридрих Мерц.
По его словам, этот вопрос даже не обсуждается. Мерц отметил, что это вне политического контекста, поэтому нет необходимости говорить об этом.
В настоящее время ФРГ работает над прекращением огня, сказал Мерц.
Он также добавил, что дискуссия о войсках на Украине в настоящее время полностью находится «вне какой-либо политической реальности».
Ранее сообщалось о том, что Мерц исключил Россию из списка стран-победительниц нацизма.