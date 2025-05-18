Мерц ответил на вопрос об отправке войск на Украину

Страны НАТО и Евросоюз не собираются отправлять на Украину своих военных, заявил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, этот вопрос даже не обсуждается. Мерц отметил, что это вне политического контекста, поэтому нет необходимости говорить об этом.

В настоящее время ФРГ работает над прекращением огня, сказал Мерц.

Он также добавил, что дискуссия о войсках на Украине в настоящее время полностью находится «вне какой-либо политической реальности».

Ранее сообщалось о том, что Мерц исключил Россию из списка стран-победительниц нацизма.