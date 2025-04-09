Трамп: эксперименты с зеленой энергетикой довели Германию до банкротства

Эксперименты с зеленой энергетикой негативно отразились на экономике Германии, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, сейчас ФРГ находится буквально на грани банкротства. Слова американского лидера передает ТАСС.

«Знаете, эта новая зеленая афера ударила и по Германии. И угадайте что? Теперь они вернулись к углю», — рассказал он.

В настоящее время власти Германии открывают по всей стране угольные электростанции. В США такие решения не используются, заключил Трамп.

Ранее сообщалось о том, что Бундестаг одобрил дополнительное финансирование для Украины.