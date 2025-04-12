Мерц призвал не надеяться, что Россия будет обескровлена

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии, раскритиковал популярное мнение о том, что Россия может испытывать экономические проблемы или какие-либо трудности из-за неких внутренних процессов.

Такое мнение он высказал в интервью изданию Handelsblatt.

Мерц подчеркнул, что мало надежды на то, что конфликт на Украине закончится сам собой, потому что страна будет обескровлена. Также он призвал не надеяться на политические реакции.

Ранее Мерц сказал, что позвонит главе РФ только тогда, «когда станет ясно, что мы собираемся продолжить разговор».

Также он отметил, что не исключает отправку миротворческих сил Германии на Украину.

Ранее сообщалось о том, что Шольц рассказал, как ЕС отреагирует на пошлины США.