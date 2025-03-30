Шольц рассказал, как ЕС отреагирует на пошлины США

Страны ЕС намерены решительно реагировать на таможенную политику США, но в любой момент будут готовы пойти на компромисс и сотрудничество, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, сейчас свободная мировая торговля находится под угрозой, так как весь мир охватили протекционистские политические движения. Но, отметил Шольц, это негативно отражается на экономике и ведет лишь к потерям.

Правительство Германии и ЕС и дальше намерено отстаивать принципы свободной мировой торговли, подчеркнул он в ходе выступления перед открытием Ганноверской ярмарки воскресенье в Ганновере.

Текст его заявления среди представителей СМИ распространила пресс-служба ведомства канцлера.

Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Шольц ушел в отставку.