Мерц сравнил прогресс в достижении мира в украинском конфликте с 10-километровой дорогой
Фото: [flickr.com]
Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью порталу Tagesschau 23 августа заявил, что прогресс в достижении мира на Украине можно сравнить с дорогой длиной 10 километров, из которой на данный момент пройдено только 200 метров.
На съезде местного отделения ХДС в Оснабрюке (Нижняя Саксония), Мерц призвал к терпению для достижения мира на Украине.
«Мы сделали первые шаги. Мы находимся на пути протяженностью 10 километров и прошли, вероятно, первые 200 метров», – подчеркнул лидер Германии.
Ранее сообщалось, что партии Германии отказались отправлять немецких военных на Украину.