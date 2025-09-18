Мерц заявил, что без евреев у Германии нет будущего

Глава Германии Фридрих Мерц заявил, что будущее страны невозможно без еврейской жизни и культуры. Это заявление он сделал на мероприятии, организованном Центральным советом евреев Германии. Информация об этом опубликована в издании DPA.

Мерц отметил, что ранее высказывал критику в адрес политики Израиля, но подчеркнул, что для немецкого общества безопасность и существование этого государства остаются ключевыми ценностями.

«Поддержка еврейской общины является неотъемлемой частью. Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», — заявил канцлер.

Он подчеркнул, что критика израильского правительства возможна, однако она не должна становиться предлогом для проявления антисемитизма.

