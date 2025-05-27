Мерц заявил, что ограничения на дальность украинских ударов были сняты давно

По словам немецкого канцлера Фридриха Мерца, решение об отсутствии лимитов на дальность действия вооружения, передаваемого Украине, было согласовано еще несколько месяцев назад. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с финским премьер-министром Петтери Орпо, проходившей в Финляндии. Трансляцию мероприятия вел телеканал Phoenix.

Мерц подчеркнул, что возможность обороны напрямую связана со способностью наносить удары по военным объектам, расположенным на территории врага.

26 мая канцлер заявил о снятии Германией каких-либо ограничений на дальность применения украинской армией немецкого оружия для атак на российскую территорию. По словам политика, аналогичные шаги предприняли Великобритания и Франция.

Ранее сообщалось, что жители приграничья Польши и Литвы стали выезжать из него после заявления канцлера ФРГ.