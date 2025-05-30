Он считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц сильно рискует. По мнению Доктороу, он рассчитывает, что его спасет пятая статья Устава НАТО в случае ответа России.

За последнее время в Германии все больше радикализируется общественная мысль, отметил эксперт, отчасти это связано с влиянием правых партий.

Этот процесс начался еще десять лет назад, когда в ФРГ стали раздаваться голоса о том, что новые поколения не несут груз вины за деяния предков. Тогда-то и зародилось новое мышление, что они ни в чем не виноваты. Теперь немецкие политики начинают поучать Москву, кроме того, в Германии получили развитие самые настоящие реваншистские настроения, примером которого является сам Мерц, резюмировал Доктороу.

Ранее сообщалось о том, что Пушков обвинил Мерца в использовании Украины для возрождения Четвертого рейха.