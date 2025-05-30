Мерца заподозрили в желании взять реванш за прошлые поражения Германии
Мерца назвали ярким представителем немецкого реваншизма
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Политика Германии, направленная на эскалацию конфликта на Украине, наглядно демонстрирует реваншистские настроения немцев, сообщил на YouTube американский политолог Гилберт Доктороу.
Он считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц сильно рискует. По мнению Доктороу, он рассчитывает, что его спасет пятая статья Устава НАТО в случае ответа России.
За последнее время в Германии все больше радикализируется общественная мысль, отметил эксперт, отчасти это связано с влиянием правых партий.
Этот процесс начался еще десять лет назад, когда в ФРГ стали раздаваться голоса о том, что новые поколения не несут груз вины за деяния предков. Тогда-то и зародилось новое мышление, что они ни в чем не виноваты. Теперь немецкие политики начинают поучать Москву, кроме того, в Германии получили развитие самые настоящие реваншистские настроения, примером которого является сам Мерц, резюмировал Доктороу.
Ранее сообщалось о том, что Пушков обвинил Мерца в использовании Украины для возрождения Четвертого рейха.