Германия капитулировала перед сатирой: Мерца можно называть Пиноккио

В Германии создан важный юридический прецедент в области свободы слова. Прокуратура города Хайльбронн официально прекратила расследование в отношении пенсионера, который в социальных сетях назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца «Пиноккио». Об этом сообщает Heilbronner Stimme.

Поводом для разбирательства стал пост в Facebook*, написанный в преддверии визита Мерца в город: «Пиноккио приезжает в Хайльбронн». Несмотря на изначальный интерес правоохранителей, итоговое решение оказалось в пользу автора комментария. В совместном заявлении прокуратуры и полиции заявляется, что критика власти, подпадающая под защиту свободы мнений является допустимой.

В 2024 году в Германии произошел громкий скандал, когда у пенсионера провели обыск за репост мема, где экс-министр Роберт Хабек был назван «идиотом» (Schwachkopf). Тогда дело закончилось штрафом. Любопытно, что обыски у критиков Мерца инициировались судом, который возглавляла супруга самого канцлера.

