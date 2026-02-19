Месть за «Дружбу»: Будапешт и Братислава официально перекрыли дизельный кран для Киева

Европа переходит от слов к делу в энергетическом споре. Еврокомиссия официально подтвердила: Венгрия и Словакия полностью прекратили отгрузку дизельного топлива Украине. Об этом сообщает Reuters.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки не возобновятся, пока Киев не обеспечит транзит нефти. Он назвал ситуацию «политическим шантажом» со стороны Украины. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал коллегу, распорядившись перенаправить все ресурсы завода Slovnaft на внутренний рынок. Более того, Словакия пригрозила прекратить экспорт электроэнергии.

В Брюсселе подтвердили отсутствие краткосрочных рисков для самих стран ЕС, но призвали Украину предоставить график ремонта нефтепровода. Эксперты отмечают, что на долю этих стран приходилось около 10–11% украинского импорта дизеля. Хотя это не критично для рынка, инцидент подчеркивает глубокий раскол внутри Евросоюза по вопросу энергетической солидарности.

