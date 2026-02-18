Венгрия остановила экспорт топлива Киеву: условием назвали транзит нефти из России

Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину и не планирует его возобновлять до тех пор, пока не будет восстановлена подача нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». С таким заявлением в местных СМИ выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства пояснил, что остановка поставок стала прямым следствием прекращения транзита российской нефти. Будапешт увязывает дальнейшие отгрузки топлива для украинских потребителей с решением проблемы прокачки сырья по трубопроводу. В своем заявлении Сийярто подчеркнул, что ситуация с поставками энергоносителей остается критически важной для энергетической безопасности Венгрии.

Ранее украинская сторона неоднократно заявляла о прекращении транзита нефти из России по своей территории. В частности, под ограничения попал трубопровод, по которому сырье поступало на венгерские НПЗ. Будапешт последовательно выступает против подобных мер, называя их угрозой для стабильной работы своей промышленности.

Заявление венгерского министра фактически означает блокировку еще одного канала поступления нефтепродуктов на украинский рынок в условиях действующего эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. Сийярто дал понять, что возвращение к прежней схеме поставок возможно исключительно после нормализации транзита нефти по «Дружбе».

Ранее Зеленский рассказал о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной.