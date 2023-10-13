Meta* будет удалять посты в поддержку ХАМАС

В американской корпорации Meta*, которой принадлежат социальные сети Facebook** и Instagram**, предупредили о блокировке контента, поддерживающего ХАМАС. Об этом говорится в сообщении компании 13 октября.

ХАМАС является палестинским исламистским движением, которому принадлежит власть в секторе Газа. Организация признана экстремистской в США, Японии, странах Европейского союза, Иордании и Египте.

Ранее о решении удалять аккаунты, связанные с ХАМАС, сообщили в соцсети Х, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску. Представители сети заявили, что после обострения конфликта с Израилем резко выросло число вновь созданных аккаунтов и, соответственно, постов.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день утром ХАМАС выпустил из сектора Газа до 5 тысяч ракет в сторону Израиля. В ответ на эти действия Тель-Авив сообщил о начале наземной операции – Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаковать базы ХАМАС в Газе.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».

* признана экстремистской и запрещена в России

** принадлежат экстремистской компании Meta, которая запрещена в России