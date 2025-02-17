США запросили у ЕС гарантии безопасности для Украины

Соединенные Штаты попросили государства Евросоюза разъяснить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Киеву в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы.

Отмечается, что США просят ЕС разъяснить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине для обеспечения прочного мирного урегулирования и то, как союзникам предстоит реагировать в том случае, если какие-либо развернутые ими войска «подвергнуться нападению» со стороны РФ.

В Вашингтоне также запросили у ЕС информацию о степени готовности стран Евросоюза предоставить свои войска в рамках урегулирования и ожидаемой от США военной поддержке. Кроме того, США хотят знать , что на данный момент европейские союзники в состоянии предпринять для укрепления переговорной позиции Киева.

Неназванные дипломаты из Европы рассказали Bloomberg, что в феврале спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, как ожидается, обсудит перечисленные вопросы на встречах с европейскими чиновниками.

Ранее стало известно о желании Украины отправлять в США яйца в обмен на военную помощь.