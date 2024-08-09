Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы президента США

Американская компания Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в предстоящие выборы президента США. Заявление об этом корпорация сделала на своем официальном сайте .

В сообщении отмечается, что такой вывод сделан на основе полученных разведывательных данных. Специалисты компании считают, что активность, связанная с намерением совершать провокации, отслеживается со стороны Ирана.

Утверждается, что активизировавшиеся хакерские группировки, по предварительной информации, связаны с иранским правительством. Microsoft считает, что хакеры пытаются в соцсетях разжечь споры на актуальные для американцев темы, связанные с президентскими выборами, которые пройдут 5 ноября.

Компания утверждает, что эта активность наиболее прослеживается в колеблющихся штатах США, где голоса наиболее важны.

Кроме того, Microsoft привел информацию о том, что одна из иранских хакерских группировок специально создает сайты, на которых размещаются различные противоречащие данные о кандидатах. Так, например, в интернете можно найти сайт Nio Thinker, который, по утверждению компании, ведет агитацию против Дональда Трампа.

Другой ресурс — Savannah Time, посвящен проблемам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые являются актуальными для американского общества.

Также в компании рассказали, что со стороны Ирана высокопоставленным лицам США рассылаются ссылки, посредством которых хакеры могут завладеть важной информацией.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обогнала по числу граждан, поддерживающих ее, Дональда Трампа.